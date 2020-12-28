Курнианос: словаки — не клоуны, они показали отличную игру в первых двух матчах турнира

Обозреватель Sporting News Стив Курнианос прокомментировал победу сборной Канады в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира 2021 года с командой Словакии (3:1).

«Никакого празднования от Джека Куинна, который забил в пустые ворота. Он знает, почему. Канаде откровенно повезло с победой, но, тем не менее, выигрыш в копилке. Словаки — это не клоуны, они показали отличную игру в первых двух матчах группового этапа», — отметил Курнианос.

Напомним, что в первых матчах групповой стадии Канада разгромила Германию со счётом 16:2, а Словакия с минимальным счётом обыграла Швейцарию (1:0). Следующий матч «кленовые листья» проведут 30 декабря со сборной Швейцарии (начало – 2:00 мск), а Словакия 29 декабря (начало — 5:30 мск) встретится с Германией.