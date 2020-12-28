Сборная России пропустила второй гол от Чехии после неудачных действий Чайки

Сборная России в эти минуты проводит второй матч на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. В соперниках у команды Игоря Ларионова команда Чехии. В ходе третьего периода россияне уступают со счётом 0:2.

На 46-й минуте матча Мартин Ланг заблокировал бросок Данила Чайки от синей линии, подхватил шайбу, убежал к воротам и броском с кистей поразил дальний угол створа ворот.

Права на видео принадлежат ИИХФ. Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» ИИХФ.

Напомним, молодёжный чемпионат мира проходит с 25 декабря 2020 года по 6 января 2021 года в Канаде. Все матчи примет Эдмонтон. Сборная России выступает в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии. Третья встреча российской команды состоится 30 декабря. Сборная России сыграет с Австрией.



На прошлом чемпионате мира команды России и Чехии также встречались на групповом этапе — тогда сильнее оказались чехи (4:3).