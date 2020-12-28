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Ларионов — о Мухамадуллине и Чайке: ошибаются все, даже великие защитники

Ларионов — о Мухамадуллине и Чайке: ошибаются все, даже великие защитники
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов разобрал игру отдельных хоккеистов в матче с командой Чехии (0:2) на чемпионате мира 2021 года.

«Подколзин, Чинахов и Амиров играют хуже ожидаемого? В КХЛ есть 60 матчей, чтобы наказать игрока. Здесь нет времени, чтобы кого-то сажать или наказывать. Вопрос в том, чтобы найти подход к этим игрокам. У меня нет претензий по отдаче к этим ребятам. Всё идёт через игру, может быть, матч с Австрией позволит этим ребятам получить уверенность, забить голы. Что касается того, что им надо в кого-то врезаться, то ребята играют в тело. Для нашей команды непривычно, когда соперник отдаёт периметр и плотно играет в обороне. Мы контролировали шайбу в зоне атаки, создавали моменты для броска, но не было моментов, когда мы могли добить шайбу или подставить клюшку под бросок.

Голевые ошибки Мухамадуллина и Чайки? Первый гол – минуту была осада ворот чешской команды, бросок попал в щитки нападающему, прошла контратака. К сожалению, такие вещи случаются. Может быть, к счастью, что это не случилось в финале турнира. Ошибаются все, даже великие защитники. Ребята знают, что они какие-то вещи недоработали. Мы не будем резко оценивать игру ребят, кто сегодня ошибся, мы вместе проигрываем и вместе выигрываем. Мы верим в каждого игрока, это неплохой урок, чтобы двигаться дальше и с позитивом выходить на следующие матчи.

Недонастрой? Предупредили ребят, что проиграли чехам в прошлом году, и это исторически непростой соперник. Вопрос недооценки вообще не стоял, ребята знали, что будет непростой матч. Со скамейки тренерским взглядом было видно, что настрой был очень сильный, ребята очень старались и делали всё возможное», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Сборная России пропустила второй гол от Чехии после неудачных действий Чайки
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