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Назаров: в двух из трёх матчей у сборной России нет голов, это тренерский вопрос

Назаров: в двух из трёх матчей у сборной России нет голов, это тренерский вопрос
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал поражение сборной России в матче с Чехией (0:2).

«Посмотрел все матчи сборной России на МЧМ. Захватил даже выставочную встречу с Канадой. Из трёх матчей в двух российская команда не забросила ни одной шайбы. Это неприятный момент.

Как опытный и многое повидавший тренер, могу сказать, что работы у Ларионова и его штаба вагон и маленькая тележка. Когда в двух из трёх матчей нет голов — это тренерский вопрос. Значит, где-то неправильно расставлены звенья.

Видны недоработки в нападении, хромает большинство. Чехи сегодня вскрыли все наши проблемы, ложились под шайбу, строго выполняли задание. Этим компонентам россиянам нужно уделить особое внимание. В сборной России созданы все условия, федерация максимально помогает национальной команде и решает любой вопрос, поэтому пора прибавлять и показывать свой класс на льду», — сказал Назаров в беседе с обозревателем «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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