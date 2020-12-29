Цыплаков дрался с динамовцами, фанаты крутили перформанс. Яркие фото разгрома «Спартака»

Вчера, 28 декабря, в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» московское «Динамо» обыграло «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась с разгромным счётом 6:0 (4:0, 2:0, 0:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.



Одним из главных героев встречи стал форвард «Динамо» Дмитрий Яшкин, оформивший хет-трик. Четыре очка в составе победителей набрал Вадим Шипачёв (1+3). Второй шат-аут в сезоне оформил голкипер Александр Ерёменко, отразивший 39 бросков.



Это четвёртая победа бело-голубых в последних пяти играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» дома встретится с рижским «Динамо», а столичное «Динамо» в Подольске — с местным «Витязем». Обе встречи состоятся 30 декабря.



Лучшие фото с матча «Спартак» — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

«Динамо» разнесло «Спартак» в московском дерби. Команда Знарка получила 0:6 за 20 минут! Вадим Шипачёв ворвался в топ-5 бомбардиров отечественного хоккея, а Дмитрий Яшкин побил рекорд Мартиньша Карсумса.