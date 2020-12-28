Голкиперу Хенрику Лундквисту предстоит операция на сердце

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Хенрик Лундквист сообщил в «Твиттере», что перенесёт операцию на открытом сердце. Шведскому голкиперу предстоит замена аортального клапана, замена корня и восходящего отдела аорты.
В межсезонье 38-летний вратарь подписал со столичным клубом однолетний контракт, но из-за проблем с сердцем он вынужден приостановить спортивную карьеру.
Хенрик Лундквист выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс» с 2005 года. Имел ограничение зарплаты — в размере $ 8,5 млн — по семилетнему контракту, подписанному в 2013 году. В нынешнее межсезонье соглашение было разорвано. После расторжения голкипер получит только $ 5,5 млн от общей суммы зарплаты за сезон-2020/2021. Голкипер был выбран командой из Нью-Йорка под 205-м номером на драфте 2000 года.
- 28 декабря 2020
-
23:19
-
23:06
-
22:50
-
22:40
-
22:38
-
22:35
-
22:33
-
22:06
-
21:58
-
21:49
-
21:41
-
21:31
-
21:17
-
21:13
-
20:46
-
20:36
-
20:19
-
20:00
-
19:55
-
19:52
-
19:43
-
19:35
-
19:28
-
19:25
-
19:18
-
19:12
-
19:11
-
18:48
-
18:38
-
18:18
-
17:45
-
17:24
-
17:00
-
16:30
-
16:12