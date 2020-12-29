Сборная Швеции уверенно обыграла Австрию на МЧМ-2021 в преддверии матча с Россией

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялась встреча группового этапа молодёжного чемпионата мира 2021 между сборными Австрии и Швеции, которая завершилась победой номинальных гостей льда со счётом 4:0.
В составе шведов отличились Ноэль Гунлер (дубль), Виктор Сёдестрём и Лукас Рэймонд. Отметим, что голкипер «Тре кунур» Хуго Альнефельт оформил шат-аут, отразив все 6 бросков. В то же время в створ ворот вратаря австрийцев Себастьяна Врашинеца было нанесено 65 бросков.
Напомним, что на старте турнира сборная Швеции разгромила Чехию со счётом 7:1, а Австрия уступила США – 0:11.
В следующем матче шведы сыграют с Россией (31 декабря, начало матча – 5:30 мск), австрийцы же встретятся с подопечными Игоря Ларионова на день раньше – 30 декабря (начало матча – 5:30 мск)
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