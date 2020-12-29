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Сборная Швеции уверенно обыграла Австрию на МЧМ-2021 в преддверии матча с Россией

Сборная Швеции уверенно обыграла Австрию на МЧМ-2021 в преддверии матча с Россией
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялась встреча группового этапа молодёжного чемпионата мира 2021 между сборными Австрии и Швеции, которая завершилась победой номинальных гостей льда со счётом 4:0.

В составе шведов отличились Ноэль Гунлер (дубль), Виктор Сёдестрём и Лукас Рэймонд. Отметим, что голкипер «Тре кунур» Хуго Альнефельт оформил шат-аут, отразив все 6 бросков. В то же время в створ ворот вратаря австрийцев Себастьяна Врашинеца было нанесено 65 бросков.

Напомним, что на старте турнира сборная Швеции разгромила Чехию со счётом 7:1, а Австрия уступила США – 0:11.

В следующем матче шведы сыграют с Россией (31 декабря, начало матча – 5:30 мск), австрийцы же встретятся с подопечными Игоря Ларионова на день раньше – 30 декабря (начало матча – 5:30 мск)

U20 ЧМ-2021. Группа B
29 декабря 2020, вторник. 02:00 МСК
Австрия U20
Окончен
0 : 4
Швеция U20
0:1 Гунлер (Юханссон, Хольмстрём) – 17:45' (5x4)   0:2 Сёдерстрём – 24:36' (5x4)   0:3 Гунлер – 30:58' (5x5)   0:4 – 51:00' (5x5)
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