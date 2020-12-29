Сборная Германии одержала первую победу на МЧМ-2021, в овертайме обыграв команду Словакии

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялась встреча группового этапа молодёжного чемпионата мира 2021 между сборными Словакии и Германии, которая завершилась победой номинальных гостей льда со счётом 4:3 ОТ.

В составе немцев отличились Тим Штюцле (дубль), Флориан Элиас и отличившийся в дополнительное время Марио Циммерман. За словаков забили Михал Мразик (дубль) и Андрей Миклуха. Для немецкой команды эта победа стала первой на этом турнире.

Ранее на этом турнире сборная Словакии довольно неожиданно обыграла команду Швейцарии (1:0) и в упорном матче уступила команде Канады (1:3). В свою очередь немецкие хоккеисты проиграли сборной Финляндии (3:5) и потерпели сокрушительное поражение во встрече с Канадой (2:16).