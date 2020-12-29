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Сборная Германии одержала первую победу на МЧМ-2021, в овертайме обыграв команду Словакии

Сборная Германии одержала первую победу на МЧМ-2021, в овертайме обыграв команду Словакии
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялась встреча группового этапа молодёжного чемпионата мира 2021 между сборными Словакии и Германии, которая завершилась победой номинальных гостей льда со счётом 4:3 ОТ.

Турнирная таблица МЧМ-2021

В составе немцев отличились Тим Штюцле (дубль), Флориан Элиас и отличившийся в дополнительное время Марио Циммерман. За словаков забили Михал Мразик (дубль) и Андрей Миклуха. Для немецкой команды эта победа стала первой на этом турнире.

U20 ЧМ-2021. Группа A
29 декабря 2020, вторник. 05:30 МСК
Словакия U20
Окончен
3 : 4
ОТ
Германия U20
0:1 Штюцле (Элиас, Гнип) – 05:39' (5x5)   1:1 Мразик (Гольян) – 10:07' (4x5)   2:1 Миклуха (Коленич, Элиаш) – 23:10' (5x5)   2:2 Штюцле (Гнип) – 28:13' (5x4)   3:2 Мразик (Немец, Еллуш) – 34:41' (5x4)   3:3 Элиас (Гнип, Петерка) – 39:14' (5x4)   3:4 Циммерман (Петерка, Штюцле) – 64:01' (4x3)

Ранее на этом турнире сборная Словакии довольно неожиданно обыграла команду Швейцарии (1:0) и в упорном матче уступила команде Канады (1:3). В свою очередь немецкие хоккеисты проиграли сборной Финляндии (3:5) и потерпели сокрушительное поражение во встрече с Канадой (2:16).

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