Дементьев — о стойке Аскарова и других вратарей: не копируйте Шестёркина!

Хоккейный агент и эксперт по молодёжному хоккею Алексей Дементьев поделился мнением об игровом стиле голкипера сборной России U20 Ярослава Аскарова.

«Глядя на стойку Аскарова когда шайба в зоне защиты (да и многих уже вратарей) хочется сказать: не копируйте Шестёркина! У каждого должен быть свой стиль. Когда шайба в зоне защиты вы должны быть уже готовы к отражению броска. На прямых ногах вы не успеваете вовремя подготовиться», — написал Дементьев в «Твиттере».

Напомним, что Аскаров принимает участие в молодёжном чемпионате мира 2021 года, который проходит в Эдмонтоне. Российская сборная провела на этом МЧМ два матча, одержав одну победу и потерпев одно поражение. Ярослав пропустил пять шайб в двух встречах.