«Авангард» показал, как проходит первый день Ильи Ковальчука в клубе

«Авангард» в официальных соцсетях клуба показал, как проходит первый день нападающего Ильи Ковальчука в команде. На снимках запечатлён разговор хоккеиста с главным тренером Бобом Хартли. Также показано его место в раздевалке и фото со свитером «Авангарда».

Фото можно посмотреть в официальном «инстаграме» «Авангарда».

Напомним, что «Авангард» заключил контракт по схеме «1+1» с Ковальчуком. Ранее у хоккеиста закончился контракт с «Вашингтон Кэпиталз». Ковальчук был обменян в «Вашингтон» из «Монреаля» в феврале. За столичный клуб он провёл 15 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. В плей-офф «Вашингтон» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» (1-4 в серии).



В КХЛ Ковальчук выступал за СКА, с которым стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017). За 6 сезонов в КХЛ он сыграл 367 матчей, в которых набрал 370 (161+209) очков. В НХЛ Ковальчук за 13 лет провёл 966 матчей и набрал 904 (454+450) очка.