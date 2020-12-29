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Ковальчук: в отличие от Ягра, мне есть чем заниматься после окончания карьеры

Ковальчук: в отличие от Ягра, мне есть чем заниматься после окончания карьеры
Хоккей / КХЛ 0
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Нападающий «Авангарда» Илья Ковальчук прокомментировал неудачный сезон в НХЛ, а также ответил на вопрос, до какого возраста планирует продолжать карьеру.

«Низкая результативность в НХЛ? Не люблю никаких оправданий, просто что-то не получилось, надо было лучше играть. Не важно, были ли какие-то предложения в НХЛ. Я сейчас подписал контракт с «Авангардом».

В отличие от Ягра, у меня четверо детей, так что мне есть чем заниматься после окончания карьеры. Но пока здоровье позволяет, буду играть», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, что «Авангард» заключил контракт по схеме «1+1» с Ковальчуком. Ранее у хоккеиста закончился контракт с «Вашингтон Кэпиталз». Ковальчук был обменян в «Вашингтон» из «Монреаля» в феврале. За столичный клуб он провёл 15 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. В плей-офф «Вашингтон» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» (1-4 в серии).

48-летний Яромир Ягр ответил на вопрос о продолжении игровой карьеры
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