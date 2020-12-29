На МЧМ-2021 не выявлено новых случаев заражения COVID-19

Международная федерация хоккея (ИИХФ) опубликовала на своём официальном сайте заявление о результатах тестирования игроков на коронавирус в «пузыре» на молодёжном чемпионате мира — 2021.
Сообщается, что по прибытии в Эдмонтон все хоккеисты и персонал сборных подвергались ежедневному тестированию. В первые четыре дня группового этапа было проведено 2590 тестов на COVID-19. В результате ни один из тестов не дал положительного результата. За всё время в «пузыре» было проведено 8167 тестов.
Кроме того, были выпущены с карантина пять немецких хоккеистов. Они могут вернуться в свои команды для участия в турнире.
Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт с 25 декабря 2020 по 6 января 2021 года в Канаде. Все матчи примет Эдмонтон. Сборная России выступает в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.
- 29 декабря 2020
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