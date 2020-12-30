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Панин — о ситуации с контрактом: не исключено, что придётся перейти в новую команду

Панин — о ситуации с контрактом: не исключено, что придётся перейти в новую команду
Хоккей / КХЛ 0

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин рассказал, есть ли у него мысли о продолжении карьеры после этого сезона, когда у него закончится контракт с уфимским клубом.

«Конечно, есть определённые мысли, но у меня сейчас сезон, подготовка к плей-офф, и я сосредоточен на том, как удачно провести вторую половину регулярки и в лучшей форме подойти к матчам за Кубок Гагарина.

Что касается ситуации с контрактом, то тут больше будет зависеть от руководства «Салавата Юлаева», захотят ли они меня оставить в команде или нет. Потом уже я буду что-то думать. Не исключено, что придётся перейти в новую команду, но тут очень много факторов и нюансов. Не готов сейчас о них подробно рассуждать», — приводят слова Панина «Известия».

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