Чайка — о Чехии и США: провокации всегда есть и будут. Просто мы на них не ведёмся

Защитник молодёжной сборной России Даниил Чайка рассказал о матчах с Чехией и США.



«Увы, ничего не долетало до ворот, чехи всё блокировали. Сложно играть, когда ты атакуешь, но ничего не можешь забросить. Именно в такую ситуацию мы и попали.



Чехи просто умирали на льду? Да, было видно, что они играли самоотверженно. Они заслужили победу своей игрой. А их стиль — это их дело. У каждой команды свой стиль, каждый играет по-своему.



Были какие-то конфликты и провокации в ходе матчей с США и Чехией? Провокации всегда есть и будут. Просто мы на них не ведёмся. С любой сборной есть какие-то стыки, потасовки. Все хотят выиграть и вывести соперника из себя. Надо на это не обращать внимания и не заниматься глупостями, тогда всё будет хорошо», — сказал Чайка в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.