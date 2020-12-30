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Чайка — о Чехии и США: провокации всегда есть и будут. Просто мы на них не ведёмся

Чайка — о Чехии и США: провокации всегда есть и будут. Просто мы на них не ведёмся
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Защитник молодёжной сборной России Даниил Чайка рассказал о матчах с Чехией и США.

«Увы, ничего не долетало до ворот, чехи всё блокировали. Сложно играть, когда ты атакуешь, но ничего не можешь забросить. Именно в такую ситуацию мы и попали.

Чехи просто умирали на льду? Да, было видно, что они играли самоотверженно. Они заслужили победу своей игрой. А их стиль — это их дело. У каждой команды свой стиль, каждый играет по-своему.

Были какие-то конфликты и провокации в ходе матчей с США и Чехией? Провокации всегда есть и будут. Просто мы на них не ведёмся. С любой сборной есть какие-то стыки, потасовки. Все хотят выиграть и вывести соперника из себя. Надо на это не обращать внимания и не заниматься глупостями, тогда всё будет хорошо», — сказал Чайка в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

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