Чайка — о Чехии и США: провокации всегда есть и будут. Просто мы на них не ведёмся

Защитник молодёжной сборной России Даниил Чайка рассказал о матчах с Чехией и США.
«Увы, ничего не долетало до ворот, чехи всё блокировали. Сложно играть, когда ты атакуешь, но ничего не можешь забросить. Именно в такую ситуацию мы и попали.
Чехи просто умирали на льду? Да, было видно, что они играли самоотверженно. Они заслужили победу своей игрой. А их стиль — это их дело. У каждой команды свой стиль, каждый играет по-своему.
Были какие-то конфликты и провокации в ходе матчей с США и Чехией? Провокации всегда есть и будут. Просто мы на них не ведёмся. С любой сборной есть какие-то стыки, потасовки. Все хотят выиграть и вывести соперника из себя. Надо на это не обращать внимания и не заниматься глупостями, тогда всё будет хорошо», — сказал Чайка в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
- 30 декабря 2020
-
21:21
-
21:16
-
20:51
-
20:40
-
20:27
-
19:54
-
19:18
-
19:17
-
19:11
-
19:09
-
19:01
-
18:55
-
18:31
-
18:28
-
18:12
-
18:06
-
17:50
-
17:18
-
17:00
-
16:43
-
16:14
-
15:20
-
14:41
-
14:10
-
13:45
-
13:14
-
13:00
-
12:34
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:10
-
09:53