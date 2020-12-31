43-летний Хара подписал однолетний контракт с «Вашингтоном» на $ 795 тыс.

Защитник Здено Хара подписал контракт с «Вашингтон Кэпиталз», сообщает официальный сайт команды.



Отмечается, что Хара подписал однолетнее соглашение на $ 795 тыс.



Ранее 43-летний словак находился в статусе неограниченно свободного агента.



Хара провёл в «Бостон Брюинз» последние 14 сезонов и в 2011 году выиграл с командой Кубок Стэнли. В минувшем регулярном чемпионате словацкий защитник принял участие в 68 матчах, в которых забросил пять шайб и отдал девять результативных передач при показателе полезности «+26». В 13 матчах плей-офф Хара отметился двумя голевыми передачами.

Источник: Здено Хара подписал контракт с «Вашингтоном»