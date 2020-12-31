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Видео гола Хуснутдинова, прервавшего 54-матчевую победную серию Швеции U20 в группах МЧМ

Видео гола Хуснутдинова, прервавшего 54-матчевую победную серию Швеции U20 в группах МЧМ
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Сборная России обыграла команду Швеции на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 4:3 ОТ в пользу команды Игоря Ларионова, одержавшей третью победу на турнире в Эдмонтоне.

В составе российской команды в основное время отличились Егор Афанасьев, Родион Амиров и Кирилл Кирсанов. За шведов забили Арвид Костмар, Александер Хольц и Ноэль Гунлер. В овертайме автором победной шайбы стал нападающий сборной России Марат Хуснутдинов, реализовавший большинство за шесть секунд до конца дополнительного времени. Шайба Хуснутдинова прервала 54-матчевую победную серию сборной Швеции в групповых этапах молодёжных чемпионатов мира.

Права на видео принадлежат ИИХФ. Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» ИИХФ.

Сборная России гарантировала себе минимум второе место в группе на МЧМ-2021
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