Броберг: цель сборной Швеции — победа на турнире, а не на групповом этапе

Защитник сборной Швеции Филипп Броберг прокомментировал поражение в матче с командой России (3:4 ОТ) на чемпионате мира 2021 года.



«Считаю, что мы не играли в свой хоккей в начале матча. Во втором периоде мы значительно прибавили, стали играть так, как это было нужно. В целом показали неплохой хоккей, за исключением первых десяти минут матча. Все 60 минут была очень плотная, равная игра. Будем готовиться к завтрашнему матчу, будем фокусироваться на этом.



Прервалась наша победная серия из более чем 50 матчей на групповых этапах? Это не имеет значения. Наша цель — победа на турнире, а не на групповом этапе. Это поражение сделает нас сильнее. Мы будем готовы к завтрашней игре.



Есть ли сомнения в моём участии в завтрашнем матче после удара о борт? Я не хочу это комментировать», — передаёт слова Броберга корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

Видео гола Хуснутдинова, прервавшего 54-матчевую победную серию Швеции U20 в группах МЧМ