Хуснутдинов: мы играли грязно? Грязи не было. Может, со стороны шведов так казалось

Нападающий сборной России Марат Хуснутдинов прокомментировал победу в матче с командой Швеции (4:3 ОТ) на чемпионате мира 2021 года.

«Шведы сказали, что мы играем грязно? Никакой грязи не было. У нас нет никакого фокуса на такой игре. Не знаю, может быть, со стороны шведов наша игра смотрелась таким образом, но мы не играли грязно», — передаёт слова Хуснутдинова корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

Российская сборная завершила выступление на групповом этапе турнира, набрав восемь очков в четырёх матчах. Команда гарантировала себе минимум второе место в группе, так как в случае равенства очков опередит команды США и Швеции по преимуществу в личных встречах. Соперником команды Ларионова по четвертьфиналу станет либо сборная Словакии, либо сборная Германии.