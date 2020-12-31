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Хуснутдинов: мы играли грязно? Грязи не было. Может, со стороны шведов так казалось

Хуснутдинов: мы играли грязно? Грязи не было. Может, со стороны шведов так казалось
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Нападающий сборной России Марат Хуснутдинов прокомментировал победу в матче с командой Швеции (4:3 ОТ) на чемпионате мира 2021 года.

«Шведы сказали, что мы играем грязно? Никакой грязи не было. У нас нет никакого фокуса на такой игре. Не знаю, может быть, со стороны шведов наша игра смотрелась таким образом, но мы не играли грязно», — передаёт слова Хуснутдинова корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

Российская сборная завершила выступление на групповом этапе турнира, набрав восемь очков в четырёх матчах. Команда гарантировала себе минимум второе место в группе, так как в случае равенства очков опередит команды США и Швеции по преимуществу в личных встречах. Соперником команды Ларионова по четвертьфиналу станет либо сборная Словакии, либо сборная Германии.

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