«Русские играют грязно». Лидер шведов обвинил Россию, наши наказали его за длинный язык!

Обилие удалений у сборной России в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира со шведами удивило многих. Четыре штрафа подряд во втором периоде испортили игру россиянам в этом отрезке, вызвав немало вопросов.
«Удаления лишили русских возможности сыграть в тот доминиирующий хоккей, который был в первом периоде. На данный момент у Аскарова 25 сейвов, он выглядит неплохо, за исключением отскока во втором голе», — отметил обозреватель ESPN Крис Питерс.
Его коллега, эксперт канадского телеканала TSN Боб Маккензи прокомментировал удаление нападающего молодёжной сборной России Михаила Абрамова, который в матче со сборной Швеции ударил соперника ногой.
«Второй период был не лучшим для российской сборной. Четыре удаления подряд, а Михаил Абрамов и вовсе разочаровал. Бить ногой соперника — за это можно получить дисквалификацию. Я не знаю, что решит дисциплинарный комитет ИИХФ, но подсечка коньком сзади, удар ногой — это очень грубое нарушение. Сборная России никак не может начать реализовывать моменты, хотя в первом периоде у неё было серьёзное преимущество», — сказал Маккензи в эфире TSN.
Однако ярче всех высказался автор второго гола шведов нападающий Александер Хольц, который обвинил россиян в грязной игре.
«Мы хорошо действуем в зоне атаки, соперник не так хорош в своей зоне. Мы более мастеровитые, но нам надо упорнее работать. Мы хорошо играем, русским приходится цеплять нас клюшками, бить по рукам, чтобы остановить нас. Несколько раз они сыграли грязно – колющий удар был, подсечка. Плохо, что ни разу не дали пять минут», — сказал Хольц в интервью во втором перерыве.
А когда начался третий период, Хольц сам получил удаление, которое было реализовано сборной России. Вот так надо наказывать за длинный язык!
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