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Лидер шведов Хольц обвинил сборную России в грязной игре на МЧМ-2021

Максим Замятин
«Русские играют грязно». Лидер шведов обвинил Россию, наши наказали его за длинный язык!
Александер Хольц сказал, что у шведов больше мастерства, а наших нужно удалять. Потом удалился сам — и россияне забили!
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Обилие удалений у сборной России в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира со шведами удивило многих. Четыре штрафа подряд во втором периоде испортили игру россиянам в этом отрезке, вызвав немало вопросов.

«Удаления лишили русских возможности сыграть в тот доминиирующий хоккей, который был в первом периоде. На данный момент у Аскарова 25 сейвов, он выглядит неплохо, за исключением отскока во втором голе», — отметил обозреватель ESPN Крис Питерс.

U20 ЧМ-2021. Группа B
31 декабря 2020, четверг. 05:30 МСК
Россия U20
Окончен
4 : 3
ОТ
Швеция U20
1:0 Афанасьев (Абрамов, Грицюк) – 07:28' (5x5)   1:1 Костмар (Гунлер, Хольмстрём) – 14:33' (5x5)   2:1 Амиров (Подколзин, Хуснутдинов) – 19:14' (5x4)   2:2 Хольц (Сундсвик, Андре) – 35:59' (5x5)   3:2 Кирсанов (Князев, Амиров) – 49:46' (5x4)   3:3 Гунлер (Хольц, Сёдерстрём) – 59:00' (6x5)   4:3 Хуснутдинов (Амиров, Чистяков) – 64:54' (4x3)

Его коллега, эксперт канадского телеканала TSN Боб Маккензи прокомментировал удаление нападающего молодёжной сборной России Михаила Абрамова, который в матче со сборной Швеции ударил соперника ногой.

«Второй период был не лучшим для российской сборной. Четыре удаления подряд, а Михаил Абрамов и вовсе разочаровал. Бить ногой соперника — за это можно получить дисквалификацию. Я не знаю, что решит дисциплинарный комитет ИИХФ, но подсечка коньком сзади, удар ногой — это очень грубое нарушение. Сборная России никак не может начать реализовывать моменты, хотя в первом периоде у неё было серьёзное преимущество», — сказал Маккензи в эфире TSN.

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Однако ярче всех высказался автор второго гола шведов нападающий Александер Хольц, который обвинил россиян в грязной игре.

«Мы хорошо действуем в зоне атаки, соперник не так хорош в своей зоне. Мы более мастеровитые, но нам надо упорнее работать. Мы хорошо играем, русским приходится цеплять нас клюшками, бить по рукам, чтобы остановить нас. Несколько раз они сыграли грязно – колющий удар был, подсечка. Плохо, что ни разу не дали пять минут», — сказал Хольц в интервью во втором перерыве.

А когда начался третий период, Хольц сам получил удаление, которое было реализовано сборной России. Вот так надо наказывать за длинный язык!

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