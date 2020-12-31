Хуснутдинов: мы давали минимальный повод для удалений — нельзя назвать их очевидными
Нападающий молодёжной сборной России Марат Хуснутдинов прокомментировал победный матч группового этапа МЧМ-2021 со сборной Швеции (4:3 ОТ).
«Четыре подряд удаления во втором периоде? Не могу сказать, что были очевидные удаления. Минус в том, что мы давали минимальный повод. Все понимают, что удаляться нельзя. Мы ещё поговорим об этом.
Решающее вбрасывание проиграл в концовке третьего периода? Конечно, это ответственность. Там уже знаете, как повезёт, как отскочит, как сработает подбор. Минус, что проиграл его и дал сопернику реализовать момент. Будем работать. Что касается следующего соперника, то там всё равно, на кого выходить», — передаёт слова Хуснутдинова корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.
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