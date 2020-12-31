Ларионов: овертайм показал, как терпение, мастерство и талант могут решить исход матча

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов ответил на вопросы журналистов после победы в матче с командой Швеции (4:3 ОТ) на чемпионате мира 2021 года.
«Сафонов плохо играет на вбрасываниях? Мы хотим, чтобы ребята получали глоток воздуха. Илья – центр и важный элемент команды, который хорошо играет в большинстве. Видно, что он подустал, ему тяжело. Думаю, он перезагрузится, отдохнёт и будет более свежим.
Удачное большинство? Приятно, когда ребята забивают в ключевых матчах. В сегодняшнем хоккее необходимо иметь все элементы игры, которые могут дать шанс на успех. Всё зависит, когда был элемент большинства и кто играл на льду. Конечно, выпускаем более свежих. Мы слегка всё упростили, было важно, чтобы защитник умел доносить шайбу до ворот. Кирсанов – очень интересный парень, он читает игру, спокойно играет с шайбой, у него нет паники. Сергей Голубович работал с ним в U18 и знает его лучше меня. У меня полное доверие к людям, которые хорошо знают игроков. Мы даём шанс всем ребятам, которые свежие, готовы забить и жертвовать собой.
Игра в овертайме? Мы понимаем потенциал каждого игрока. Обсудили пары нападающих, которые могут в данный момент сделать результат матча. Овертайм показал, как терпение, мастерство и талант могут решить исход матча.
Соперник по четвертьфиналу? Ты выходишь на соперника, которому нечего терять. Один матч может решить всё. Ошибка арбитра, вратаря, нападающего. Конечно, мы разберём, с кем мы играем, и будем готовиться во всеоружии", — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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