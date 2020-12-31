Валльстедт: очень обидно проиграть в овертайме. Швеция вполне могла победить

Голкипер сборной Швеции Йеспер Валльстедт прокомментировал поражение в матче с командой России (3:4 ОТ) на чемпионате мира 2021 года.
«Я ещё не играл на турнире, это был мой первый матч. Узнал, что буду играть вчера на тренировке, у нас было несколько индивидуальных занятий. Считаю, что игра получилась неплохой. Конечно, трудно играть первый матч за несколько недель, но мы выглядели неплохо и вполне могли победить. Мы боролись весь матч и прибавили как команда. Конечно, очень обидно проиграть в овертайме», — отметил Валльстедт.
Российская сборная завершила выступление на групповом этапе турнира, набрав восемь очков в четырёх матчах. Команда гарантировала себе минимум второе место в группе, так как в случае равенства очков опередит команды США и Швеции по преимуществу в личных встречах. Соперником команды Ларионова по четвертьфиналу станет либо сборная Словакии, либо сборная Германии.
- 31 декабря 2020
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