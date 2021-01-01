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Американская телекомпания вместо России написала в титрах «Название страны»

Американская телекомпания вместо России написала в титрах «Название страны»
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Любопытную ошибку допустили сотрудники американской телекомпании NHL Network, анонсируя матчи молодёжного чемпионата мира. Показывая экранное поле с расписанием турнира, телевизионщики с ошибкой написали слово «Швейцария», а вместо сборной России в титрах и вовсе значилось словосочетание «Название страны». При этом, рядом был изображён российский флаг.

Публикация доступна в «твиттере».

Этот ляп тут же вызвал бурную реакцию болельщиков, которые начали соревноваться в острословии, комментируя картинку.

«Неплохую работу проделало это «Название страны» в матче со Швецией. И это отвлекает внимание от неправильно написанной Швейцарии», — отметила болельщица с никнеймом Syd.

Напомним, что матч между молодёжными сборными России и Швеции завершился со счётом 4:3 ОТ в пользу команды Игоря Ларионова.

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