Ларионов — о дисквалификации Абрамова: сложно предвидеть, что игрок сделает такой шаг

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал дисквалификацию нападающего Михаила Абрамова.



«Очень трудно залезть в голову ребятам. Вчера состоялся разговор на комитете, который разбирал удаление Абрамова. Пообщались с главным судьёй МЧМ, попросили внимательно посмотреть эпизод перед нарушением Абрамова. Все знают, что дисциплина и терпение — залог успеха. Очень сложно предвидеть, что игрок сделает такой шаг. Хотя об этом сказано много, написано на доске, что это очень важный элемент игры. Миша всё осознал. Он провёл очень хороший матч, пропустит следующий. Надеемся, он будет в порядке. Сегодня он тренировался дополнительно.



Если арбитры не увидели нарушения Кузнецова, то мы рады, что он в составе. Хотя этих вещей быть не должно, хоккей сегодня более чистый, камеры следят за каждым игроком. Особо не скроешь нарушений, как в моё время, когда работал всего один арбитр и не было такого охвата площадки. Ещё раз скажем, что мы уже вышли на ту стадию, где каждая ошибка может стать роковой. Ещё раз донесём ребятам, как важны дисциплина, терпение, ответственность», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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