Главный тренер «Оттавы» — о Штюцле: иногда такие игроки меняют франшизу

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ди Джей Смит поделился мнением о немецком нападающем Тиме Штюцле, выбранном «сенаторами» под общим третьим номером на драфте НХЛ-2020.
«Это особенный игрок. Когда видите игру особенного хоккеиста, вы выбираете его под первым, вторым, третьим общим номером. Иногда такие игроки меняют франшизу. Наблюдать, как этот парень играет против своих сверстников и что он умеет, это просто невероятно.
НХЛ? Дело в силе и уверенности, ведь мы знаем, что в лиге много игроков, выбранных под первым, вторым и третьим номером. Люди наблюдают за ним и ждут, что он приедет и сразу заиграет. Не понимают, что здесь лучшие защитники, лучшие игроки в мире. Нужно будет играть против Остона Мэттьюса, Бо Хорвата и других игроков каждый вечер. Ему всё ещё нужно расти, будут трудности. Но как готовый продукт Тим Штюцле выглядит чертовски хорошим хоккеистом», — приводит слова Смита TSN.
- 2 января 2021
-
17:04
-
16:47
-
16:30
-
15:53
-
15:45
-
15:19
-
15:00
-
14:58
-
14:32
-
14:17
-
13:43
-
13:08
-
13:00
-
12:32
-
11:50
-
11:05
-
11:00
-
10:43
-
10:20
-
09:50
-
09:21
-
08:55
-
08:52
-
08:38
-
07:00
- 1 января 2021
-
23:31
-
23:13
-
23:01
-
23:01
-
22:53
-
22:46
-
22:46
-
22:36
-
22:34
-
22:19