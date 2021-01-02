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Главный тренер «Оттавы» — о Штюцле: иногда такие игроки меняют франшизу

Главный тренер «Оттавы» — о Штюцле: иногда такие игроки меняют франшизу
Хоккей / НХЛ 0
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Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ди Джей Смит поделился мнением о немецком нападающем Тиме Штюцле, выбранном «сенаторами» под общим третьим номером на драфте НХЛ-2020.

«Это особенный игрок. Когда видите игру особенного хоккеиста, вы выбираете его под первым, вторым, третьим общим номером. Иногда такие игроки меняют франшизу. Наблюдать, как этот парень играет против своих сверстников и что он умеет, это просто невероятно.

НХЛ? Дело в силе и уверенности, ведь мы знаем, что в лиге много игроков, выбранных под первым, вторым и третьим номером. Люди наблюдают за ним и ждут, что он приедет и сразу заиграет. Не понимают, что здесь лучшие защитники, лучшие игроки в мире. Нужно будет играть против Остона Мэттьюса, Бо Хорвата и других игроков каждый вечер. Ему всё ещё нужно расти, будут трудности. Но как готовый продукт Тим Штюцле выглядит чертовски хорошим хоккеистом», — приводит слова Смита TSN.

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