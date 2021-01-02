Форвард Швеции Гунлер: наша команда лучше, чем у финнов, — мы должны выйти и победить

Нападающий молодёжной сборной Швеции Ноэль Гунлер поделился мыслями о предстоящем матче 1/4 финала МЧМ-2021 со сборной Финляндии.
«Встреча с финнами — всегда особенный матч. Это наши ближайшие соседи, мы их хорошо знаем. Думаю, мы должны выйти и выиграть. Чем наша команда лучше Финляндии? Во всём, в целом. От вратарей до нападающих. Считаю, мы должны выйти и показать, что мы действительно очень хорошая команда», — приводит слова Гунлера Aftonbladet.
Напомним, матч сборных Швеции и Финляндии запланирован на сегодня, 2 января. Начало — в 23:30 мск.
Проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря 2020 и завершится 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции (4:3 ОТ), США (5:3), Чехии (0:2) и Австрии (7:1) и заняла второе место в турнирной таблице, набрав 8 очков. Победителем группы B стала сборная США (9 очков), группы A – сборная Канады (12).
- 2 января 2021
-
18:04
-
18:00
-
17:59
-
17:25
-
17:04
-
16:47
-
16:30
-
15:53
-
15:45
-
15:19
-
15:00
-
14:58
-
14:32
-
14:17
-
13:43
-
13:08
-
13:00
-
12:32
-
11:50
-
11:05
-
11:00
-
10:43
-
10:20
-
09:50
-
09:21
-
08:55
-
08:52
-
08:38
-
07:00
- 1 января 2021
-
23:31
-
23:13
-
23:01
-
23:01
-
22:53
-
22:46