Форвард Швеции Гунлер: наша команда лучше, чем у финнов, — мы должны выйти и победить

Нападающий молодёжной сборной Швеции Ноэль Гунлер поделился мыслями о предстоящем матче 1/4 финала МЧМ-2021 со сборной Финляндии.



«Встреча с финнами — всегда особенный матч. Это наши ближайшие соседи, мы их хорошо знаем. Думаю, мы должны выйти и выиграть. Чем наша команда лучше Финляндии? Во всём, в целом. От вратарей до нападающих. Считаю, мы должны выйти и показать, что мы действительно очень хорошая команда», — приводит слова Гунлера Aftonbladet.



Напомним, матч сборных Швеции и Финляндии запланирован на сегодня, 2 января. Начало — в 23:30 мск.



Проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря 2020 и завершится 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции (4:3 ОТ), США (5:3), Чехии (0:2) и Австрии (7:1) и заняла второе место в турнирной таблице, набрав 8 очков. Победителем группы B стала сборная США (9 очков), группы A – сборная Канады (12).

Расписание четвертьфинальных матчей на молодёжном чемпионате мира-2021