Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Стали известны полуфинальные пары МЧМ-2021

Стали известны полуфинальные пары МЧМ-2021
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

В заключительном четвертьфинале молодёжного чемпионата 2021 года по хоккею сборная США обыграла команду Словакии (5:2). После завершения этого матча определились полуфинальные пары МЧМ-2021: американская сборная сыграет с командой Финляндии, а сборная России встретится с командой Канады.

Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира — 2021 начался 25 декабря и завершится 6 января. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.

В четвертьфинальном раунде сборная России в упорной борьбе справилась с командой Германии (2:1), финны отыгрались с 0:2 и вырвали победу у сборной Швеции (3:2), забросив победную шайбу за 25 секунд до завершения третьего периода, в свою очередь канадцы уверенно обыграли команду Чехии (3:0).

Шведы забили шедевр, а финны совершили крутой камбэк! Теперь Россия попадёт на Канаду?
Судьба четвертьфинала молодёжного чемпионата мира и возможного соперника сборной России решилась за 25 секунд до финальной сирены!
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021