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Элиас: сборная Германии была великолепна. Нам просто не повезло, что не обыграли Россию

Элиас: сборная Германии была великолепна. Нам просто не повезло, что не обыграли Россию
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Нападающий сборной Германии Флориан Элиас подвёл итоги четвертьфинальной встречи молодёжного чемпионата мира — 2021 с командой России (1:2).

«Сборная Германии была великолепна. Нам просто не повезло, что не обыграли Россию. В любом случае мы провели отличный турнир и стали первой немецкой командой по молодёжи, пробившейся в стадию четвертьфинала», — приводит слова Элиаса официальный «твиттер» Союза хоккея Германии.

Напомним, сборная России, обыграв команду Германии, вышла в полуфинал молодёжного чемпионата мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу команды Игоря Ларионова. Шайбы забросили нападающие Василий Пономарёв и Данил Башкиров. Единственный гол за немцев забил Флориан Элиас в начале третьего периода.

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