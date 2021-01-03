Элиас: сборная Германии была великолепна. Нам просто не повезло, что не обыграли Россию

Нападающий сборной Германии Флориан Элиас подвёл итоги четвертьфинальной встречи молодёжного чемпионата мира — 2021 с командой России (1:2).

«Сборная Германии была великолепна. Нам просто не повезло, что не обыграли Россию. В любом случае мы провели отличный турнир и стали первой немецкой командой по молодёжи, пробившейся в стадию четвертьфинала», — приводит слова Элиаса официальный «твиттер» Союза хоккея Германии.

Напомним, сборная России, обыграв команду Германии, вышла в полуфинал молодёжного чемпионата мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу команды Игоря Ларионова. Шайбы забросили нападающие Василий Пономарёв и Данил Башкиров. Единственный гол за немцев забил Флориан Элиас в начале третьего периода.