Лиман: после второго гола Словакии не сказал ни слова — заговорили игроки

Главный тренер молодёжной сборной США Нейт Лиман прокомментировал победу в четвертьфинале чемпионата мира 2021 года с командой Словакии (5:2).
«Пытались сделать на льду слишком многое. Мы пытались победить, играя в неправильный хоккей. Я чувствовал, что мы сами себе усложняем жизнь. Когда Словакия забила второй гол, я не сказал ни одного слова. Заговорили игроки. Мне очень понравился отклик на нашей скамейке. Мы смогли перегруппироваться.
Наши защитники проводят хороший турнир. В этом сила сборной США. Повторюсь, сегодня мы сами усложняли своё положение. При этом парни хорошо сыграли на пятаке перед нашими воротами. В этом компоненте мы были превосходны», — приводят слова Лимана журналист Крис Питерс.
В заключительном четвертьфинале молодёжного чемпионата 2021 года по хоккею сборная США обыграла команду Словакии (5:2). После завершения этого матча определились полуфинальные пары МЧМ-2021: американская сборная сыграет с командой Финляндии, а сборная России встретится с командой Канады.
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