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Пулккинен — третий игрок в истории «Локомотива», набравший 5 очков в одном матче

Пулккинен — третий игрок в истории «Локомотива», набравший 5 очков в одном матче
Хоккей / КХЛ 0

«Локомотив» обыграл подольский «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась с разгромным счётом 7:1 (2:0, 0:0, 5:1) в пользу подопечных Андрея Скаблеки.

Главным героем встречи стал форвард «Локомотива» Теэму Пулккинен, который оформил хет-трик и отдал две результативные передачи. Таким образом, финский хоккеист стал третьим игроком «железнодорожников» в КХЛ после Йозефа Вашичека и Алексея Михнова, набравшим 5 очков в одном матче.

Это третье поражение подмосковного клуба в последних четырёх играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» 5 января дома встретится с новосибирской «Сибирью», а «Витязь» 8 января в Подольске — с ХК «Сочи».

«Локомотив» разгромил «Витязь», забросив 7 шайб. Пулккинен оформил хет-трик
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