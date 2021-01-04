Брызгалов: Аскаров был бы ещё лучше, если бы тренеры СКА распознали в его игре лишние вещи
Чемпион мира 2009 года, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов поделился мнением о голкипере СКА и молодёжной сборной России Ярославе Аскарове.
«Аскаров — парень большой, талантливый, он играет намного лучше, чем в том году, но есть вещи, которые в будущем ему надо убрать, чтобы выйти на следующий уровень. Эти детали надо исправлять летом, во время сезона, а не во время чемпионата мира. Если бы эти моменты распознали тренеры СКА, работали бы над ними, то сейчас он был бы ещё лучше», — сказал Брызгалов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
На молодёжном чемпионате мира 18-летний Аскаров одержал 4 победы в 5 матчах, пропуская в среднем 2,22 шайбы и отражая 91,82% бросков. На турнире он пока не оформил ни одного шат-аута.
«Читал, что создали новую «Красную машину». Жду, что с канадцами Россия полетит вперёд»
Прошлогодняя сборная нравилась Брызгалову больше. Он видит изъяны в игре Аскарова, но не считает Канаду сильнее и верит в честность судей.
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