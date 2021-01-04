Тренер Канады: Россия при Брагине и Ларионове – день и ночь, абсолютно разные философии

Главный тренер сборной Канады Андре Туриньи поделился ожиданиями от встречи с Россией в полуфинале МЧМ-2021.

«Ньюхук хорошо покатался, завтра посмотрим, будет ли он готов играть. Будем что-то менять по сравнению с товарищеским матчем с Россией. Нам надо посмотреть, как Россия играла с США, Швецией и другими сборными, проанализоровать. Мы уже проделали большую работу и продолжаем её. К завтра у нас будет готов план.

Нынешняя сборная России при Ларионове и сборная при Брагине — это день и ночь, абсолютно разные стили игры, разные философии. Они любят владеть шайбой, часто перестраиваются, у них хорошие выходы из обороны, они на этом не раз убегали в контратаки. Они всё ещё неуступчивы в обороне, здорово защищаются. Россия здорово держит шайбу, это быстрая и хорошая команда.

Противостояние России с Канадой для меня много значит. Я седьмой раз работаю со сборными Канады, участвовал в мемориале Глинки, на МЧМ. Немало было матчей с Россией, это всегда хороший вызов и принципиальное противостояние.

Эмоции из прошлого финала не обязательно перенесутся на эту игру. Мы гордимся тем, что представляем свою страну, они чувствуют то же самое. Этого достаточно. Все знают, что у России и Канады богатая история, все знают, насколько это будет большой матч. Зачем переносить что-то из прошлогоднего матча, всё и так будет. Будет великолепная игра, обе команды знают и уважают соперника. Давайте же сыграем!», — передаёт слова Туриньи корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.