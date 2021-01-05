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Бучневич успел поддержать сборную России при счёте 0:0 в полуфинале с Канадой на МЧМ-2021

Бучневич успел поддержать сборную России при счёте 0:0 в полуфинале с Канадой на МЧМ-2021
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Сборная России проводит полуфинальный матч с командой Канады на молодёжном чемпионате мира 2021 года. В ходе третьего периода счёт в матче — 4:0 в пользу сборной Канады. Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич успел поддержать сборную России при счёте 0:0.

Российский форвард опубликовал в сториз «Инстаграма» фотографию своего телевизора и подписал сообщение: «Давай, Россия».

Сборная Канады открыла счёт уже на первой минуте. Алекс Ньюхук получил шанс бросить без помех с пятака — шайба залетела под перекладину ворот. На 10-й минуте Коннор Макмайкл удвоил преимущество в счёте. Спустя пять минут Коул Перфетти забросил третий шайбу в ворота россиян. В начале второго периода канадцы довели счёт до разгромного. Четвёртую шайбу в ворота россиян забросил Брейден Шнайдер.

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