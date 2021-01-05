Главный тренер молодёжной сборной Канады прокомментировал разгром России на МЧМ-2021

Главный тренер сборной Канады Андре Туриньи прокомментировал победный полуфинал молодёжного чемпионата мира 2021 со сборной России (5:0).
«Сегодня мне понравилось абсолютно всё в нашей игре. Наши форварды и спецбригада большинства были результативными. Меньшинство сработало хорошо, а кроме этого, стоит отметить наш тренерский штаб. Запрос на «положение вне игры» был абсолютно верным решением, хорошая работа. Ну а вратарь сыграл просто феноменально. Я горд своими парнями, они сыграли потрясающе.
Не был ли я удивлён тем, что мы так доминировали? Тяжело ответить. Если скажу да, то это будет означать, что я не верил в своих хоккеистов. Никто не знает, что случится, как повернётся матч. Мы знали, что нужно играть с максимальной отдачей и желанием. Сегодня мы были на правильной стороне. Наша защита сегодня сыграла феноменально. Мы знали, как Россия будет атаковать, были готовы к этому. В обороне сыграли очень здорово», — передаёт слова Туриньи корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.
- 5 января 2021
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