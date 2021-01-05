Игрок «Миннесоты» продемонстрировал эмоции Капризова при просмотре полуфинала МЧМ-2021

26-летний канадский защитник «Миннесоты Уайлд» Мэтт Дамба опубликовал видео в инстаграм-сториз, на котором продемонстрировал эмоции экс-форварда московского ЦСКА Кирилла Капризова, ныне выступающего в составе клуба из Сент-Пола, при просмотре матча полуфинала МЧМ-2021 между сборными России и Канады (0:5).
«Не то начало игры, которого ожидал», — гласит подпись Дамбы к видео, опубликованному в инстаграм-сториз.
Видео доступно в инстаграм-сториз Мэтта Дамбы.
Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.
Последний раз российская команда выигрывала золотые медали ровно 10 лет назад. В 2011 году команда Валерия Брагина в финальном матче сломила сопротивление сборной Канады (5:3).
- 5 января 2021
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