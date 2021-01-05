Афанасьев: игра поменялась, когда Россия стала действовать агрессивно. Но было уже поздно

Нападающий сборной России Егор Афанасьев прокомментировал поражение команды в полуфинальном матче МЧМ 2021 со сборной Канады (0:5).

«Нас переиграли с самого начала. Когда схватились что-то делать — уже было поздно. Когда мы стали играть агрессивно — игра поменялась, это было видно. Но, как я и сказал, было поздно. Незасчитанный гол? Счет на табло. Завтра матч за бронзу, будем стараться победить», — цитирует Афанасьева пресс-служба ФХР.

Последний раз российская команда выигрывала золотые медали ровно 10 лет назад. В 2011 году команда Валерия Брагина в финальном матче сломила сопротивление сборной Канады (5:3). С тех пор россияне четырежды уступали в решающей встрече и ещё четыре раза побеждали в матче за третье место. В 2018 году сборная России выбыла с мирового первенства на стадии четвертьфинала, проиграв команде США.