Афанасьев: игра поменялась, когда Россия стала действовать агрессивно. Но было уже поздно

Нападающий сборной России Егор Афанасьев прокомментировал поражение команды в полуфинальном матче МЧМ 2021 со сборной Канады (0:5).
«Нас переиграли с самого начала. Когда схватились что-то делать — уже было поздно. Когда мы стали играть агрессивно — игра поменялась, это было видно. Но, как я и сказал, было поздно. Незасчитанный гол? Счет на табло. Завтра матч за бронзу, будем стараться победить», — цитирует Афанасьева пресс-служба ФХР.
Последний раз российская команда выигрывала золотые медали ровно 10 лет назад. В 2011 году команда Валерия Брагина в финальном матче сломила сопротивление сборной Канады (5:3). С тех пор россияне четырежды уступали в решающей встрече и ещё четыре раза побеждали в матче за третье место. В 2018 году сборная России выбыла с мирового первенства на стадии четвертьфинала, проиграв команде США.
- 5 января 2021
-
10:00
-
09:52
-
09:45
-
09:30
-
09:30
-
09:26
-
09:16
-
09:07
-
09:00
-
08:35
-
08:18
-
08:11
-
08:11
-
08:04
-
07:57
-
07:57
-
07:57
-
07:25
-
07:15
-
07:13
-
07:01
-
06:34
-
06:25
-
06:17
-
06:09
-
06:05
-
06:05
-
06:00
-
05:44
-
05:42
-
05:38
-
05:38
-
05:35
-
05:32
-
05:32