Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Афанасьев: игра поменялась, когда Россия стала действовать агрессивно. Но было уже поздно

Афанасьев: игра поменялась, когда Россия стала действовать агрессивно. Но было уже поздно
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
Аудио-версия:

Нападающий сборной России Егор Афанасьев прокомментировал поражение команды в полуфинальном матче МЧМ 2021 со сборной Канады (0:5).

«Нас переиграли с самого начала. Когда схватились что-то делать — уже было поздно. Когда мы стали играть агрессивно — игра поменялась, это было видно. Но, как я и сказал, было поздно. Незасчитанный гол? Счет на табло. Завтра матч за бронзу, будем стараться победить», — цитирует Афанасьева пресс-служба ФХР.

Последний раз российская команда выигрывала золотые медали ровно 10 лет назад. В 2011 году команда Валерия Брагина в финальном матче сломила сопротивление сборной Канады (5:3). С тех пор россияне четырежды уступали в решающей встрече и ещё четыре раза побеждали в матче за третье место. В 2018 году сборная России выбыла с мирового первенства на стадии четвертьфинала, проиграв команде США.

Главный тренер молодёжной сборной Канады прокомментировал разгром России на МЧМ-2021
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021