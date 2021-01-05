Новиков — о поражении России в полуфинале МЧМ: это трагедия! Канадцы нас просто смяли

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился впечатлениями от разгромного поражения сборной России в полуфинальном матче МЧМ-2021 с командой Канады (0:5).



«Это трагедия! Психологический удар для болельщиков, для ребят. Но бросать сейчас в них камни или шайбы тоже смысла большого нет. Мы подмечали, что на чемпионате мы не имели преимущества ни в физике, ни в выносливости, надеялись, что раскрутимся и будем играть на других скоростях ближе к финалу. К сожалению, этого не случилось. Канадцы нас просто смяли. Они были и сильнее, и функционально бегали быстрее, точнее передавали шайбу. Почему так получилось — трудно сказать. Или мы объективно не были в состоянии выдержать такую толкотню, или мы оказались не готовы к этому матчу.



По определению, канадцы первый период играют очень мощно. Со зрителями, без зрителей — не важно. И первый период надо держаться. В Баффало получилось так, что мы проигрывали 0:3, и потом вытащили игру, но это всё-таки было чудо. В первом периоде нужно сделать, что угодно, своя тактика должна быть обязательно, может быть, даже тактика разрушения, а не игры. В первом периоде нельзя давать такую фору. Вернуться в эту игру было очень сложно», — приводит слова Новикова Sport24.

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