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Коул Кофилд не смог воздержаться от нецензурной лексики после выхода США в финал МЧМ

Коул Кофилд не смог воздержаться от нецензурной лексики после выхода США в финал МЧМ
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Нападающий молодёжной сборной США Коул Кофилд в ходе интервью после победы в полуфинальном матче МЧМ-2021 с Финляндией (4:3) употребил нецензурное слово. Игрока попросили рассказать об ожиданиях от финального матча с Канадой.

«Игра будет длиться 60 минут или даже больше. Нам нужно будет сразу же показывать свою игру, диктовать условия. Нам нужно *** (в этот момент Коул случайно выругался. — Прим. ред.). Прошу прощения. Нам нужно играть на победу, и не меньше», — сказал Кофилд.

Видео доступно в «твиттере» TSN.

Финальный матч МЧМ-2021 состоится 6 января, начало встречи — в 5:30 мск. В первом матче игрового дня сборные России и Финляндии сыграют за бронзовые медали. Подопечные Игоря Ларионова в полуфинале проиграли канадцам со счётом 0:5.

Эмоциональная реакция игроков США на попадание в финал МЧМ-2021. Видео
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