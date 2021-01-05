Тюркотт: сыграть в золотом матче Канада — США на МЧМ — мечта, которая стала реальностью

Нападающий молодёжной сборной США Алекс Тюркотт поделился эмоциями от выхода в финал молодёжного чемпионата мира, где американцы сыграют с командой Канады.

«Иметь возможность принять участие в золотом матче Канада — США на таком турнире — это мечта, которая стала реальностью. Мы собираемся извлечь из этого максимальную пользу», — цитирует Тюркотта пресс-служба ИИХФ.

Заключительный матч МЧМ-2021 состоится 6 января, начало — в 5:30 мск. В первом матче игрового дня сборные России и Финляндии сыграют за бронзовые медали.



Проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.