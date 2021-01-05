Тюркотт: сыграть в золотом матче Канада — США на МЧМ — мечта, которая стала реальностью
Нападающий молодёжной сборной США Алекс Тюркотт поделился эмоциями от выхода в финал молодёжного чемпионата мира, где американцы сыграют с командой Канады.
«Иметь возможность принять участие в золотом матче Канада — США на таком турнире — это мечта, которая стала реальностью. Мы собираемся извлечь из этого максимальную пользу», — цитирует Тюркотта пресс-служба ИИХФ.
Заключительный матч МЧМ-2021 состоится 6 января, начало — в 5:30 мск. В первом матче игрового дня сборные России и Финляндии сыграют за бронзовые медали.
Проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.
Канада сыграет с США в финале молодёжного чемпионата мира — 2021
Рекомендуем вам
- 5 января 2021
-
12:00
-
11:53
-
11:45
-
11:33
-
11:25
-
11:00
-
10:40
-
10:40
-
10:20
-
10:16
-
10:10
-
10:00
-
09:52
-
09:45
-
09:30
-
09:30
-
09:26
-
09:16
-
09:07
-
09:00
-
08:35
-
08:18
-
08:11
-
08:11
-
08:04
-
07:57
-
07:57
-
07:57
-
07:25
-
07:15
-
07:13
-
07:01
-
06:34
-
06:25
-
06:17
Партнерский контент
Рекомендуем вам