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Тюркотт: сыграть в золотом матче Канада — США на МЧМ — мечта, которая стала реальностью

Тюркотт: сыграть в золотом матче Канада — США на МЧМ — мечта, которая стала реальностью
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Нападающий молодёжной сборной США Алекс Тюркотт поделился эмоциями от выхода в финал молодёжного чемпионата мира, где американцы сыграют с командой Канады.

«Иметь возможность принять участие в золотом матче Канада — США на таком турнире — это мечта, которая стала реальностью. Мы собираемся извлечь из этого максимальную пользу», — цитирует Тюркотта пресс-служба ИИХФ.

Заключительный матч МЧМ-2021 состоится 6 января, начало — в 5:30 мск. В первом матче игрового дня сборные России и Финляндии сыграют за бронзовые медали.

Проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.

Канада сыграет с США в финале молодёжного чемпионата мира — 2021
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