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Каменский: в матче за третье место ждём победы. Нужно обязательно взять медали

Каменский: в матче за третье место ждём победы. Нужно обязательно взять медали
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский рассказал об ожиданиях от матча за бронзу молодёжного чемпионата мира между сборными России и Финляндии.

«В матче за третье место ждём победы. Нужно обязательно взять медали, обыграть финнов, которые тоже являются неудобными соперниками для нас. После такого серьёзного поражения нужно собраться и сыграть достойно, чтобы приехать домой с поднятой головой. В этом и проявляется характер», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Молодёжная сборная России снова не станет чемпионом мира. Последний раз российская команда выигрывала золотые медали ровно 10 лет назад. В 2011 году команда Валерия Брагина в финальном матче сломила сопротивление сборной Канады (5:3).

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