Брызгалов: нужно поддержать ребят после Канады, а не говорить, что они бесхарактерные

Чемпион мира 2009 года, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов прокомментировал поражение молодёжки в полуфинале МЧМ-2021 с командой Канады (0:5).

«В поражении не может быть ничего хорошего. О чём сейчас говорить, сегодня кто только не пнул российскую сборную, этих молодых ребят… Очень жалко, что они проиграли, у них совершенно ничего не получалось. Жизнь на этом не заканчивается, им надо побыстрее забыть эту игру, подготовиться к сегодняшнему матчу с финнами, постараться показать хороший хоккей и выиграть бронзовые медали. А эту игру надо оставить в прошлом, проанализировать, что было сделано не так, а сегодня надо выходить с новым настроем, быть готовыми дать бой.

Хочу пожелать ребятам удачи, чтобы у них всё получилось. Не ругайте их сильно, они старались и делали, что могли, но вчера ничего не получалось.

Ребят сейчас надо поддержать, они отвратительно себя чувствуют. Конечно, они не хотели проигрывать Канаде вообще, а тем более с таким счётом. В эту ночь у них не получалось абсолютно ничего. Много всяких специалистов наговорили, что они и бесхарактерные, и неумехи, и то не так, и это не эдак. Это неправильно. Нужно поддержать их, продолжать с ними работать индивидуально и в командном плане», — сказал Брызгалов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полностью интервью с Брызгаловым опубликовано здесь.