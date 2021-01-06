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КХЛ дисквалифицировала защитника «Барыса» Диллона Хетерингтона на один матч

КХЛ дисквалифицировала защитника «Барыса» Диллона Хетерингтона на один матч
Хоккей / КХЛ 0
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Континентальная хоккейная лига дисквалифицировала защитника «Барыса» Диллона Хетерингтона на один матч за драку во встрече регулярного чемпионата с «Амуром» (5:4 Б), сообщает официальный сайт организации.

«В соответствии с п. 4.4.1. ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, защитник «Барыса» Диллон Хетерингтон получает одноматчевую дисквалификацию и индивидуальный штраф за повторную драку в сезоне», — говорится в заявлении КХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

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