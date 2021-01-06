Травмированный капитан молодёжной сборной Канады Дак обратился к команде перед финалом МЧМ

Капитан молодёжной сборной Канады Кирби Дак, получивший тяжёлую травму в контрольном матче с командой России (1:0), обратился к команде перед финалом чемпионата мира 2021 года, в котором канадцы сыграют со сборной США.

«Хотел бы я сегодня вечером выйти с этой замечательной группой парней из раздевалки. Оставьте всё на льду, ребята, и идите за золотом», — написал Дак в «Твиттере».

В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/2020 Кирби Дак провёл в составе «Чикаго» 64 встречи, в которых набрал 23 (8+15) очка при коэффициенте полезности «-1». Ещё три встречи он отыграл в АХЛ в составе «Рокфорд Айсхогс», не отметившись результативными действиями.



23 декабря канадский форвард получил тяжёлое повреждение, в результате которого выбыл из строя на срок от четырёх до пяти месяцев.