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Как вы оцените выступление сборной России на МЧМ-2021?

Как вы оцените выступление сборной России на МЧМ-2021?
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Завершился матч за бронзу молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года, в котором сборная России встречалась с командой Финляндии. Встреча прошла в Эдмонтоне и закончилась победой Финляндии со счётом 4:1.

Молодёжная сборная России потерпела первое поражение в своей истории в матче за бронзовые медали чемпионата мира. Начиная с 1996 года (когда был сыгран первый подобный матч), российская команда восемь раз выигрывала в матче за третье место. Дважды россияне обыгрывали команды Чехии и Канады, ещё по разу сборные Словакии, США, Швеции и Швейцарии.

Последний раз российская команда выигрывала золотые медали ровно 10 лет назад. В 2011 году команда Валерия Брагина в финальном матче сломила сопротивление сборной Канады (5:3).

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как вы оцените выступление сборной России на МЧМ-2021?».

Пройти опрос можно на Quiz.

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