Подколзин: самое обидное, что подставили тренера. Ларионов не заслужил такого результата

Капитан молодёжной сборной России Василий Подколзин после поражения в матче за третье место чемпионата мира 2021 года с командой Финляндии (1:4) заявил, что национальная команда подставила главного тренера Игоря Ларионова.

«Не скажу, что не было сил. Тяжело сказать, так получилось. Ничего уже не сделаешь, надо было играть лучше, больше играть с шайбой, больше выигрывать единоборства. Моя вина как капитана тоже есть, где-то не так завёл команду. Мне будет большой урок как лидеру. Самое обидное, что мы подставили тренера, он не заслуживает такого результата.

Где-то не хватило ментальности. Где-то в силу молодости… Надо уметь играть в такие моменты. Одно дело Кубок Карьяла, а другое МЧМ, где команды примерно равны, и всё решают мелочи. Мы как лидеры не так поступили в какие-то моменты. Где-то надо было крикнуть лишний раз, а мы… Часть вины берём на себя. Если команда так проигрывает, виноваты лидеры – капитан, ассистенты. Подставили Аскарова, подставили Ларионова. Надеюсь, дальше у них всё будет хорошо», — передаёт слова Подколзина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.