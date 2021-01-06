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Василий Подколзин: я допускал ошибки, за которые поплатилась команда

Василий Подколзин: я допускал ошибки, за которые поплатилась команда
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Нападающий молодёжной сборной России Василий Подколзин прокомментировал поражение в матче за бронзу МЧМ-2021 с командой Финляндии (1:4).

«Даже не знаю, что сказать. Говорят, последнюю игру надо выигрывать всегда. Провёл 21 матч на МЧМ и плохо закончил, уже ничего не скажешь. Думаю, надо просто больше работать, пусть для меня это будет стимулом, чтобы делать себя лучше каждый день. Да, у меня были ошибки, у меня немного очков. Все, не только я, пытались играть на команду. За три МЧМ я понял, что неважно, сколько очков набираешь, важно, как сыграла команда. Мне надо было играть лучше, вести за собой. Я допускал ошибки, за которые поплатилась команда», — передаёт слова Подколзина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Сборная России открыла счёт в первом периоде. Гол в свой актив записал Илья Сафонов. Во втором периоде Финляндии удалось сравнять счёт после точного броска Антона Лунделля. В третьем периоде Микко Петман вывел финнов вперёд. В концовке встречи россияне пропустили ещё два гола. Забивали Лунделль и Юусо Пярссинен.

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