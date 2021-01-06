Ларионов: извиняться можно сколько угодно, но ребята проделали колоссальную работу

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов отказался признавать свои ошибки в подготовке национальной команды к чемпионату мира 2021 года.
«Можно извиняться сколько угодно, я скажу от себя и от штаба, что ребята проделали колоссальную работу. Но таковы эмоции. Когда ты направляешь состав на игру, то она диктует им условия, которые надо преодолевать. С нашей стороны преждевременно говорит об эмоциях, нужно всё проанализировать, а не делать скоропалительные выводы. Мы все разочарованы, мы благодарны нашей армии болельщиков. Такое могло случиться с любой командой.
Я прививал слишком сложный хоккей? Это целый комплекс ответов. Ребята почувствовали, им понравилось, что мы им предлагали. Мы с уважением относились ко всем соперникам. У той же Канады 20 игроков задрафтованы в первом раунде, это лучшие хоккеисты в своём возрасте в мире. Пропущенный нами гол и удаление дало им много кислорода. Повторюсь, ребята должны играть в хоккей, который даёт им развиваться. Спасибо клубам КХЛ и ВХЛ, которые подготовили ребят. У нас семь человек, которые были на год моложе, это костяк команды на следующий год", — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 6 января 2021
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