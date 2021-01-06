Стал известен состав групп молодёжного чемпионата мира 2022 года по хоккею

Стал известен состав групп молодёжного чемпионата мира 2022 года по хоккею, который снова пройдёт в Канаде. Сборная России сыграет в Ред Дире с командами США, Швеции, Словакии и Швейцарии. В Эдмонтоне выступят команды Канады, Финляндии, Германии, Чехии и Австрии.

Чемпионат мира 2021 года выиграла сборная США, обыгравшая в финальном матче команду Канады (2:0). Ранее сборная России проиграла команде Финляндии (1:4) в матче за бронзовые медали.

Молодёжная сборная России потерпела первое поражение в своей истории в матче за бронзовые медали чемпионата мира. Начиная с 1996 года (когда был сыгран первый подобный матч) российская команда восемь раз выиграла в матче за третье место. Дважды россияне обыграли команды Чехии и Канады, ещё по разу сборные Словакии, США, Швеции и Швейцарии.



Последний раз российская команда выигрывала золотые медали ровно 10 лет назад. В 2011 году команда Валерия Брагина в финальном матче сломила сопротивление сборной Канады (5:3).