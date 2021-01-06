Голкипер сборной США Найт: мы неудачно начали МЧМ, проиграв России, но смогли взять золото
Голкипер сборной США Спенсер Найт, отыгравший на ноль в финальном матче МЧМ 2021 со сборной Канады (2:0), прокомментировал итоги турнира.
«Один матч, всё стояло на кону. Наша команда сражалась с невероятной отдачей и энергией, с первой и до последней минуты. В раздевалке все поддерживали друг друга, заряжали энергией. Я горжусь своей командой. Мы полностью выполнили план на игру — действовать осторожно и с максимальным напряжением.
Я сыграл на ноль в финале? Я не выделяю себя из команды, хоккей — это командный спорт. Да, мы не слишком удачно начали турнир, проиграв сборной России. Но мы прибавили и смогли взять золото. Невероятные ощущения. Извините, мне пора праздновать», — сказал Найт в эфире TSN.
Ошибка вратаря США, после которой его сразу убрали со льда. Найт подарил гол России
Вышел из ворот, куда-то кинул шайбу, а потом не успел вернуться. А говорили, что у американцев сильные вратари.
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