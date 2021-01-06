Тюркотт: невероятное чувство — выиграть золотую медаль. Это всё, на что я надеялся
Нападающий молодёжной сборной США Алекс Тюркотт прокомментировал победу в финале чемпионата мира 2021 года с командой Канады (2:0). Этот успех стал для американцев пятым в истории турниров. Ранее «звёздно-полосатые» побеждали в 2004, 2010, 2013 и 2017 годах.
«Это самый важный гол в моей карьере. Невероятное чувство — выиграть золотую медаль. Это всё, на что я надеялся», — сказал Тюркотт.
Сборная Канады в финале молодёжного чемпионата мира в матче с командой США впервые пропустила первой и при игре в равных составах. До этого соперники забили ей четыре раза, когда играли в большинстве. Первую шайбу забросил Тюркотт. Вторым голом в начале второго периода отметился форвард Тревор Зеграс, сделав счёт 2:0.
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Мы увидели мусорку с логотипом Канады. А для них это бочка с водой, чтобы перейти пустыню и стать первыми.
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